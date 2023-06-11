Количество столкновений самолетов с птицами в России выросло на 82%

За первые пять месяцев выросло на 7%, до 224 случаев, число сообщений о столкновениях (или их угрозе) воздушных судов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники, а также увеличилось количество столкновений или угроз с другими животными. В 12 таких случаях из 21 экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать подобных рисков на взлетно-посадочной полосе.