Количество столкновений самолетов с птицами в России выросло на 82%

За первую половину 2023 года (январь–май) количество столкновений самолетов с птицами выросло на 82% относительно этого же периода в прошлом году. Об этом упоминает глава Росавиации Александра Нерадько в письме руководителям территориальных подразделений и авиационных предприятий, передает РБК.
Нередько напомнил о столкновениях самолетов Airbus A321neo авиакомпании «Северо-Запад» со стаей птиц в Домодедово 20 апреля и Superjet 100 авиакомпании «Россия» при посадке в Нижнем Новгороде 27 апреля. Всего к 31 мая случился 31 такой инцидент, а в прошлом году — 17.
За первые пять месяцев выросло на 7%, до 224 случаев, число сообщений о столкновениях (или их угрозе) воздушных судов с птицами, не приведших к повреждениям авиатехники, а также увеличилось количество столкновений или угроз с другими животными. В 12 таких случаях из 21 экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать подобных рисков на взлетно-посадочной полосе.
Это, по словам Нередько в документе, говорит недочетах в работе аэропортов и остальных организаций, обеспечивающих полеты и взаимодействии. Он рекомендовал в том числе руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами самолетов по действиям в сложной орнитологической обстановке.