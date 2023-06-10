СМИ сообщили, что Брайан Крэнстон уходит из кино. Актер это опроверг

8 июня британский GQ выпустил интервью с Брайаном Крэнстоном. После этого ряд СМИ написали, что 67-летний актер закачивает карьеру, и тому пришлось выпускать опровержение.
В материале GQ говорится, что Крэнстон может уйти, возможно, на временную пенсию в 2026 году: он планирует закрыть свою продюсерскую компанию, продать свою половину компании Dos Hombres и уехать с женой в другую страну — например, во Францию — как минимум на шесть месяцев.
«Я хочу изменить парадигму еще раз. Последние 24 года [жена] Робин [Дирден] жила, держась за мой хвост. Она была женой знаменитости. Ей пришлось изменить свою жизнь и приспособить ее к моей. Она получает от этого огромную выгоду, но мы неравны. Я хочу выровнять это. Она заслужила это», — сказал Крэнстон в интервью.
После того, как в СМИ появились новости с заголовками, что Крэнстон уходит из кино, актер выложил пост в своем инстаграме*. «Появились новости, которые были не совсем ясны… даже мне. Итак. Я хочу внести ясность. Я не ухожу на пенсию. Я собираюсь нажать кнопку паузы на год после того, как мне исполнится 70 лет в 2026 году. Черт возьми, 70!», — пояснил он.
Недавно вышел «Город астероидов», в котором среди прочих звезд снялся и Крэнстон. Читайте рецензию «Афиши Daily» тут.
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