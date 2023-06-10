СМИ сообщили, что Брайан Крэнстон уходит из кино. Актер это опроверг

После того, как в СМИ появились новости с заголовками, что Крэнстон уходит из кино, актер выложил пост в своем инстаграме*. «Появились новости, которые были не совсем ясны… даже мне. Итак. Я хочу внести ясность. Я не ухожу на пенсию. Я собираюсь нажать кнопку паузы на год после того, как мне исполнится 70 лет в 2026 году. Черт возьми, 70!», — пояснил он.