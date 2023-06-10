Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был увеличен на несколько пунктов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Список пополнился лекарственными формами для четырех медикаментов. Так, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой.
«Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С», — поясняет правительство.
Для препарата сапроптерин также добавлена новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые. Его назначают взрослым и детям, страдающим фенилкетонурией.
Форма подъязычных таблеток добавлена для обезболивающего «Просидол», а таблетки, покрытые пленочной оболочкой, — для иммунодепрессанта пирфенидон.
Кабмин напоминает, что препараты из перечня применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в списке — более 800 медикаментов.