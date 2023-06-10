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Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Виктория Шанина
Сегодня в 16:55

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был увеличен на несколько пунктов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Список пополнился лекарственными формами для четырех медикаментов. Так, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой.

«Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С», — поясняет правительство.

Для препарата сапроптерин также добавлена новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые. Его назначают взрослым и детям, страдающим фенилкетонурией.

Форма подъязычных таблеток добавлена для обезболивающего «Просидол», а таблетки, покрытые пленочной оболочкой, — для иммунодепрессанта пирфенидон.

Кабмин напоминает, что препараты из перечня применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в списке — более 800 медикаментов.

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