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Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменили после критики спецоперации солистом Романом Билыком

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

Концерт группы «Звери» на Дворцовой площади в рамках Петербургского Международного экономического форума отменили, сообщает «Фонтанка». Вместо нее выступят группы «Чиж и Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.

В «ВК»-группе ПМЭФ-2023 есть пост с анонсом «Зверей». «Хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа „Звери“. Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену», — заявляли организаторы 30 мая. Однако теперь в комитете по культуре администрации Петербурга заявили, что анонса выступления и договора с группой не было.

Против выступления «Зверей» выступил декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. В своем блоге он написал, что фронтмен группы Роман Билык «публично осудил ее [спецоперацию на территории Украины] в соцсетях», и у него «богатая биография настоящего представителя пятой колонны». Там же он призвал запретить концерты всем «осудившим спецоперацию и ни разу не выступавшим перед российскими военнослужащими».

С просьбой запретить выступление группы «Звери» на Дворцовой площади к прокурору Петербурга Виктору Мельнику обратился депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин. По его мнению, выступление группы — это «оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения».

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Роман БилыкАлексей ПоддубныйЮрий КотВиктор Мельник
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