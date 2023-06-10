Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменили после критики спецоперации солистом Романом Билыком

В «ВК»-группе ПМЭФ-2023 есть пост с анонсом «Зверей». «Хедлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа „Звери“. Признаться, мы не раз видели, как зал взрывается, стоит их солисту Роме просто выйти на сцену», — заявляли организаторы 30 мая. Однако теперь в комитете по культуре администрации Петербурга заявили, что анонса выступления и договора с группой не было.