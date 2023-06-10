На съемках «Гладиатора-2» случилась авария с каскадерами. Есть пострадавшие

Шестеро членов съемочной группы сиквела «Гладиатора» Ридли Скотта получили ранения в результате неудачного трюка, сообщила студия Paramaount Pictuires. Это случилось во время съемок в пустыне Сахара в Марокко.
В студии заявили, что участники съемок, среди которых нет актеров, получили неопасные для жизни травмы. Инцидент случился с неким «огненным шаром». Четверо из них продолжаются находится в больнице.
«За годы съемок я никогда не видел такой страшной аварии. <…> Все участники, от самых скромных спортсменов [каскадеров] до звездных личностей, были потрясены этим», — рассказал источник The Sun. По его словам, «огромный огненный шар взлетел вверх и встретил на своем пути нескольких членов съемочной группы».
«Гладиатор-2» выйдет в кинотеатрах 22 ноября 2024 года. Главную роль в фильме сыграет номинированный на «Оскар » актер Пол Мескаль