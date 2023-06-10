На съемках «Гладиатора-2» случилась авария с каскадерами. Есть пострадавшие

«За годы съемок я никогда не видел такой страшной аварии. <…> Все участники, от самых скромных спортсменов [каскадеров] до звездных личностей, были потрясены этим», — рассказал источник The Sun. По его словам, «огромный огненный шар взлетел вверх и встретил на своем пути нескольких членов съемочной группы».