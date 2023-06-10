В России покажут комедию «В ожидании Дали», пропитанную духом творчества, кулинарии и побережья

С 15 июня в российских кинотеатрах можно будет посмотреть испанскую комедию «В ожидании Дали». Мировая премьера фильма состоялась еще в марте, а теперь кинопрокатчик Capella Film покажет его и в России.
Действие комедии происходит в 1974 году, в окружении маленьких улочек Кадакеса, которые становятся домом для сюрреалистического воображения Дали. А главными героями становятся братья Фернандо и Альберто, привлекательная девушка Лола и ее отец Жюль. У каждого из них своя мечта — будь то заманить в ресторан самого Сальвадора Дали или создать величайший кулинарный шедевр.
Режиссером и сценаристом картины выступил Давид Пужоль («Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»). Продюсеры — Роджер Корби, Ян Фишер Романовский, Давид Ортис.
В главных ролях: Хосе Гарсия («Без тормозов», «Да здравствует Франция!»), Иван Массаге («Платформа», «Лабиринт Фавна»), Пако Тоус («Невидимый гость»), Николя Казале («Беспокойная Анна»), Поль Лопес («7 социопатов»), Клара Понсо и другие.