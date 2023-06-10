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В России покажут комедию «В ожидании Дали», пропитанную духом творчества, кулинарии и побережья

Виктория Шанина
Сегодня в 13:05

С 15 июня в российских кинотеатрах можно будет посмотреть испанскую комедию «В ожидании Дали». Мировая премьера фильма состоялась еще в марте, а теперь кинопрокатчик Capella Film покажет его и в России.

«Два брата устраиваются на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако Дали никак не соизволит оказать честь своим визитом. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?»
Официальный синопсис картины

Действие комедии происходит в 1974 году, в окружении маленьких улочек Кадакеса, которые становятся домом для сюрреалистического воображения Дали. А главными героями становятся братья Фернандо и Альберто, привлекательная девушка Лола и ее отец Жюль. У каждого из них своя мечта — будь то заманить в ресторан самого Сальвадора Дали или создать величайший кулинарный шедевр.

Режиссером и сценаристом картины выступил Давид Пужоль («Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»). Продюсеры — Роджер Корби, Ян Фишер Романовский, Давид Ортис.

В главных ролях: Хосе Гарсия («Без тормозов», «Да здравствует Франция!»), Иван Массаге («Платформа», «Лабиринт Фавна»), Пако Тоус («Невидимый гость»), Николя Казале («Беспокойная Анна»), Поль Лопес («7 социопатов»), Клара Понсо и другие.

Билеты на показы можно найти на сайте «Афиши».

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Ян ФишерХосе ГарсияИван МассагеКлара Понсо
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