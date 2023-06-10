Россиян могут обязать получать лицензии на содержание потенциально опасных пород собак

«Неслучайно определенные породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей», — отметил один из авторов законопроекта Евгений Марков.