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Россиян могут обязать получать лицензии на содержание потенциально опасных пород собак

Виктория Шанина
Сегодня в 10:07

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, по которому владельцев собак опасных пород обяжут получать лицензию на их содержание. Об этом пишет РИА «Новости», в распоряжение которого попала копия документа.

Кроме того, документ запретит разведение потенциально опасных собак физлицам.

К таким породам депутаты отнесли акбаша, американского бандога, американского бульдога, бразильского бульдога, булли кутта, бульдога алапахского чистокровного, бэндога, волко-собачьи гибриды, волкособа, гибрида волка, гуль донга, питбуля, мастифа, северокавказскую собаку, а также метисы данных пород.

Обязательным условием содержания опасных пород станет достижение 18 лет. Для получения лицензии придется предоставить медицинское заключение об отсутствии психического заболевания и справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак.

Получить лицензию можно будет в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания. Аннулировать документ смогут при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород.

«Неслучайно определенные породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей», — отметил один из авторов законопроекта Евгений Марков.

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Евгений Марков
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