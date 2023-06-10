Легкоатлеты из Кении, Эфиопии и Норвегии побили мировые рекорды в беге на разные дистанции

Олимпийский чемпион, чемпион мира, 22-летний норвежец Якоб Ингебригтсен показал лучший в мире результат на дистанции в две мили (3218 метров). Он преодолел ее за 7 минут 54,10 секунды (прошлый рекорд был установлен в 1997-м).