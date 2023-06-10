Легкоатлеты из Кении, Эфиопии и Норвегии побили мировые рекорды в беге на разные дистанции

В ходе этапа Бриллиантовой лиги в Париже спортсмены из Кении, Эфиопии и Норвегии установили новые мировые рекорды в беге на разные дистанции. Об этом пишет «Коммерсант».
Серебряный призер Олимпиады в Токио, 22-летний эфиопский атлет Ламеха Гирма обновил рекорд в беге на 3 тыс. метров с препятствиями. Ему понадобилось 7 минут 52,11 секунды (прошлый рекорд был установлен в 2004-м).
Олимпийский чемпион, чемпион мира, 22-летний норвежец Якоб Ингебригтсен показал лучший в мире результат на дистанции в две мили (3218 метров). Он преодолел ее за 7 минут 54,10 секунды (прошлый рекорд был установлен в 1997-м).
Кенийская 29-летняя легкоатлетка Фейт Кипьегон преодолела дистанцию в 5 тыс. метров за 14 минут 5,20 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал эфиопской спортсменке Летесенбет Гидей (в 2020-м она пробежала эту дистанцию за 14 минут 6,62 секунды).
Для Кипьегон это не первое подобное достижение — в июня кенийка побила рекорд на дистанции 1500 метров, пробежав ее за 3 минуты 49,11 секунды. Фейт Кипьегон является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира.