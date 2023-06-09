В сети появился трейлер документального фильма о Стэне Ли

На ютуб-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер документального фильма «Стэн Ли», посвященного культовому автору комиксов, среди которых — «Человек-паук», «Мстители», «Халк» и «Люди Иск».
Лента выйдет 16 июня на стриминговом сервисе Disney+. В ней можно будет увидеть архивные кадры и уникальные интервью Ли. В них писатель и художник расскажет, как начал рисовать во время Великой депресси в США.
«Что я пытался сделать, так это написать такие истории, которые сам хотел бы прочитать», — признается он в трейлере.
Также воспоминаниями о Ли в ролике делится издатель Фло Стейнберг. «Я никогда не видела его разозленным», — говорит она.
Продюсерами фильма о Ли выступили Дэвид Гелб, Брайан МаГинн, Джейсон Стерман, а также Энди Хейворд. Картину создали компании Supper Club и Genius Brands International совместно с Marvel.