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В сети появился трейлер документального фильма о Стэне Ли

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:51

На ютуб-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер документального фильма «Стэн Ли», посвященного культовому автору комиксов, среди которых — «Человек-паук», «Мстители», «Халк» и «Люди Иск».

Лента выйдет 16 июня на стриминговом сервисе Disney+. В ней можно будет увидеть архивные кадры и уникальные интервью Ли. В них писатель и художник расскажет, как начал рисовать во время Великой депресси в США.

«Что я пытался сделать, так это написать такие истории, которые сам хотел бы прочитать», — признается он в трейлере.

Также воспоминаниями о Ли в ролике делится издатель Фло Стейнберг. «Я никогда не видела его разозленным», — говорит она.

Продюсерами фильма о Ли выступили Дэвид Гелб, Брайан МаГинн, Джейсон Стерман, а также Энди Хейворд. Картину создали компании Supper Club и Genius Brands International совместно с Marvel.

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Стэн ЛиДэвид Гелб
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