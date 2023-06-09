Эндрю Скотт представит в Лондоне премьеру «Дяди Вани». Он сыграет в спектакле четыре главные роли

Скотт признался, что он «ужасно взволнован» возвращением на театральную сцену спустя перерыв в четыре года. Он работает над ролями в «Дяде Ване» с режиссером Сэмом Йейтсом. Показы спектакля пройдут с 28 августа по 2 сентября.