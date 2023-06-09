Эндрю Скотт представит в Лондоне премьеру «Дяди Вани». Он сыграет в спектакле четыре главные роли

Ирландский актер Эндрю Скотт, известный по сериалам «Шерлок» и «Дрянь», готовится к премьере спектакля «Дядя Ваня» в Ричмондском театре в Лондоне. Об этом сообщил Deadline.
Постановка окажется необычной, поскольку Скотт исполнит в ней сразу четыре роли. Он предстанет в образе Вани, мужа его умершей сестры Серебрякова, новой супруги последнего Елены и его дочери от первого брака Сони.
Помимо этих персонажей, в спектакле появятся еще пять героев. Кто сыграет в пьесе их, не уточняется. Драматургом постановки выступит Саймон Стивенс. Продюсерами шоу стали Бенджамин Лоуи и Эмили Вон-Барратт.
Скотт признался, что он «ужасно взволнован» возвращением на театральную сцену спустя перерыв в четыре года. Он работает над ролями в «Дяде Ване» с режиссером Сэмом Йейтсом. Показы спектакля пройдут с 28 августа по 2 сентября.