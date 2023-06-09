В России впервые искусственный интеллект возбудил дело без участия пристава

В отделении судебных приставов УФССП по Рязанской области впервые в России дело завел искусственный интеллект. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Нейросеть возбудила исполнительное производство в отношении местного должника. Никакие судебные приставы при этом процессе не участвовали.
ФССП таким образом начала реализовывать закон, который позволяет автоматически выносить процессуальные документы если возможно «безусловное принятие» таких решений.
Также в пилотном отделении судебных приставов в Рязанской области ИИ сможет выносить решения об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.
«Вынесение процессуальных документов в автоматическом режиме является примером успешного использования современных технологий в государственных структурах», — добавили в ФССП. Служба рассчитывает, что нововведение позволит оптимизировать и ускорить процессы.