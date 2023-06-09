В Калининградской области ввели режим ЧС из‑за засухи

Власти Калининградской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Причиной введения режима ЧС стала почвенная засуха. По словам Алиханова, в регионе гибнут посевы.
Он добавил, что в мае в Калининградской области выпало лишь 5,5% осадков от климатической нормы. В ближайшее время по прогнозу дождя так же не ожидается.
Из‑за отсутствия осадков в регионе также постепенно устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах.
«Вводим дополнительные мероприятия, которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах. Уверен, все вместе справимся с ситуацией», — заключил Алиханов.