Реклама
Новости

В Калининградской области ввели режим ЧС из‑за засухи

Виктория Шанина
Вчера в 22:40

Власти Калининградской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Причиной введения режима ЧС стала почвенная засуха. По словам Алиханова, в регионе гибнут посевы.

Он добавил, что в мае в Калининградской области выпало лишь 5,5% осадков от климатической нормы. В ближайшее время по прогнозу дождя так же не ожидается.

Из‑за отсутствия осадков в регионе также постепенно устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах.

«Вводим дополнительные мероприятия, которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах. Уверен, все вместе справимся с ситуацией», — заключил Алиханов.

расскажите друзьям
люди
Антон Алиханов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»