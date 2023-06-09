Райан Рейнолдс и Кеннет Брана снимутся в экшн-фильме «Mayday» от создателей «Подземелий и драконов»

Актеры Райан Рейнолдс («Предложение», «Дэдпул») и Кеннет Брана («Генрих V», «Дюнкерк») снимутся в приключенческом экшн-фильме «Mayday». Об этом сообщил Collider.
Авторами картины выступят создатели «Подземелий и драконов» Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли. Детали сюжета держатся в секрете, однако известно, что задумка ленты принадлежит самим Голдштейну и Дейли.
Разработкой проекта займутся Apple Original Films и Skydance. Сценарий картины уже готов — его успели закончить до старта масштабной забастовки сценаристов в США. Когда начнутся съемки фильма, пока неясно.
Предполагается, что Рейнолдс приступит к работе над фильмом сразу после окончания съемок третьей части «Дэдпула». Ранее актер уже сотрудничал со Skydance во время производства фильма «Проект „Адам“».
Продюсерами «Mayday» станут Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Дон Грейнджер из Skydance, Эшли Фокс, Джонни Паризо и Патрик Гуинг из Maximum Effort, а также сам Рейнолдс.