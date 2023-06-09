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В России покажут документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» о «втором Вудстоке»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:48

В кинотеатрах России с 22 июня можно будет посмотреть документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» об истории музыкального фестиваля 1969 года, который называли «вторым Вудстоком». Об этом «Афише Daily» рассказали в кинокомпании «Пионер».

Картина посвящена закулисью Toronto Rock ’n’ Roll Revival и усилиям промоутера Джона Брауэра, сумевшего превратить изначально провальный концерт во «второе по значимости событие в истории рок-н-ролла».

Благодаря Брауэру в фестивале приняли участие такие легендарные артисты, как Джон Леннон, Йоко Оно, Эрик Клэптон и The Doors. Леннон в Торонто впервые выступил без The Beatles — на сцену он вышел вместе с группой Plastic Ono Band.

Это выступление стало для музыканта толчком к тому, чтобы окончательно покинуть «ливерпульскую четверку». Из фильма можно будет узнать, что чувствовал в столь переломный момент своей жизни Леннон.

По словам кинопрокатчиков, Леннон «предстает в фильме человеком, который ищет новый смысл в музыке и жизни». Помимо интервью с Ленноном, в картине можно увидеть фрагменты бесед с другими культовыми артистами, среди которых Элис Купер, Робби Крайгер, Алан Уайт, Гедди Ли, Дэнни Серафин и Клаус Вурман.

Видео их выступлений получится посмотреть в том числе в рамках кинофестивалей «Пример интонации» в Петербурге и Beat Film Festival в Москве. Премьерные показы пройдут 4 июня в «Севкабель Порту», а также 8 июня в столичном пространстве «Поле» и 12 июня в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». 17 июня фильм также представят в «Пионере». Билеты на последние два показа можно купить на «Афише».

Режиссером ленты выступил Рон Чапман, известный по «Who the f**k is Arthur Fogel», «The Poet of Havana» и «The Forbidden Shore». Он работал над «Revival 69: Возвращение легенды» более шести лет.

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