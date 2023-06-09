В России покажут документальный фильм «Revival 69: Возвращение легенды» о «втором Вудстоке»

Видео их выступлений получится посмотреть в том числе в рамках кинофестивалей «Пример интонации» в Петербурге и Beat Film Festival в Москве. Премьерные показы пройдут 4 июня в «Севкабель Порту», а также 8 июня в столичном пространстве «Поле» и 12 июня в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». 17 июня фильм также представят в «Пионере». Билеты на последние два показа можно купить на «Афише».