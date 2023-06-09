В российский кинопрокат вышел французский фильм «Киты: Стражи планеты»

В российский кинопрокат вышел фильм французского режиссера Жан-Альбера Льевра «Киты: Стражи планеты». Билеты на его показы появились на сайте «Афиши».
В озвучивании документальной ленты принял участие лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден («Артист», «99 франков»). В дублированной версии рассказчиком в фильме выступил Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»).
Картина посвящена истории горбатых китов и предлагает зрителям «отправиться в путешествие по неизведанным территориям и малоизвестному обществу китов с их невероятными способностями и богатой жизнью».
Дистрибьютором проекта, снятого в четырех разных частях мира в формате 4К, выступит компания Russian World Vision. Она представит историю кита, выбросившегося на берег. Согласно сюжету, люди попытаются спасти животное.
«Режиссер использует эту сюжетную линию, сконцентрированную всего лишь на одном ките, как рамку, внутри которой находится увлекательная история о судьбе его сородичей. Иллюстрируя рассказ удивительными кадрами подводной жизни, снятыми по всему миру, Жан-Альбер Льевр вовлекает зрителя в невероятное аудиовизуальное путешествие», — рассказали кинопрокатчики.
Фильм поднимает вопросы о взаимодействии мира природы и человечества. Киты в ленте Льевра спрашивают: «Чем мы заслужили такую жестокость?» А зрителям представляется возможность во время просмотра картины почувствовать себя одними из морских гигантов, услышать их пение и увидеть подводную жизнь вблизи.