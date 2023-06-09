В российский кинопрокат вышел французский фильм «Киты: Стражи планеты»

«Картина создает особый поэтично-философский настрой, идеально подходящий для созерцания океанских глубин. Не в последнюю очередь созданию этого настроя помогает выбранная авторами музыка, звучащая почти на протяжении всего фильма. Саундтрек картины составлен из уже существовавших композиций самых разных жанров — от изящного джаза до энергичного синти-попа и авторской песни. Среди них можно найти работу известного исландского кинокомпозитора Йоханна Йоханнссона, создавшего музыку для большинства картин Дени Вильнева, или трек с последнего альбома легендарного канадского музыканта Леонарда Коэна».

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