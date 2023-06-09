Собянин будет вновь баллотироваться на пост мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин будет вновь баллотироваться на эту должность. О том, что он принял это «непростое и очень ответственное» решение, сообщается в его личном телеграм-канале.
«Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями», — пишет Собянин.
Он добавил, что в условиях «санкционной войны» необходимо поддерживать и развивать экономику города, а также обеспечивать «поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину».
Собянин будет участвовать в выборах от «Единой России». Своих «товарищей по партии» он поблагодарил за выдвижение на пост мэра.
Сергей Собянин является членом «Единой России» с 2001 года. Мэром Москвы он стал в октябре 2010 года — спустя месяц, после того как президент Дмитрий Медведев отправил в отставку Юрия Лужкова «в связи с утратой доверия президента РФ».