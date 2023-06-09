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Итальянская депутатка впервые покормила ребенка грудью в парламенте. Ей аплодировали

Семён Гудошников
Сегодня в 17:12

Депутатка Джильда Спортьело покормила ребенка грудью во время заседания парламента. Это произошло впервые в истории Италии, коллеги Спортьело (большинство из которых мужчины) встретили ее поступок аплодисментами, пишет Reuters.

Джорджио Муле, председательствующий на заседании, пожелал сыну Джильды Федерико «долгой, свободной и мирной жизни».

«Слишком много женщин прекращают грудное вскармливание раньше времени не по собственному желанию, а из‑за необходимости вернуться на рабочее место. Необходимо, чтобы это оставалось исключительно выбором женщины», — отметила сама Спортьело.

Хоть это событие и стало первым для страны, 13 лет назад итальянка Личия Ронзулли, ныне сенатор от правоцентристской партии «Вперёд, Италия», покормила грудью свою дочь в Европейском парламенте в Страсбурге.

Парламентская коллегия разрешила итальянским депутаткам приходить на заседания с годовалыми детьми и кормить их грудью в ноябре прошлого года.

В октябре в Италии на должность премьер-министра впервые была назначена женщина — Джорджия Мелони. Тем не менее две трети кресел в итальянском парламенте занимают мужчины.

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