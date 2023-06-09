Отец Ланы Дель Рей выпустил дебютный альбом «Lost at Sea»

Роб Грант, отец Ланы Дель Рей, выпустил свой первый фортепианный альбом «Lost at Sea». В него вошли четырнадцать песен, включая «Hollywood Bowl» и «Lost at Sea», записанные вместе с дочерью.
«Я знаю, что я не Джони Митчелл, но у меня есть отец, который играет, как Билли Джоэл», — поет Дель Рей в первом куплете «Hollywood Bowl». В треке исполнительница размышляет о своем возрасте и обо всех «историях, которые она уже продала».
Заглавной композицией альбома стала эмоциональная «Lost аt Sea». «Это неземная песня. Голос Ланы движется в песне, как призрак, словно туман над океаном. В песне есть послание надежды для всех, кто чувствует себя потерянным и разобщенным в современном мире», — рассказал отец певицы.
По словам Гранта, причина, по которой он решил записать свой альбом, — это желание поделиться музыкой, которая может принести мир и спокойствие в очень тревожные дни.
3 июня музыкант поделился клипом на «Lost at Sea», в котором снялись члены семьи и друзья Грантов. В видео также появились архивные семейные кадры с Ланой Дель Рей, ее братьями и сестрами.
«Окончательный вариант видео очень личный и перемежается редкими семейными кадрами о взрослении семьи Грант. Когда редактор, работавшая над клипом, впервые услышала песню и увидела эти кадры, она сказала нам, что не могла перестать плакать», — рассказал музыкант.
Отец Ланы Дель Рей анонсировал свой альбом еще в феврале. В опубликованном пресс-релизе он описывался как «случайный музыкант, который никогда в жизни не брал уроки игры на каком‑либо инструменте».
«Он не умеет читать ноты. Но когда он садится за пианино, ноты сами льются из него. Мелодии приходят сами собой. Он может играть часами. Эмоции переполняют мысли, и композиция льется за композицией», — говорилось в заявлении.