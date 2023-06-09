Вышел трейлер сериала «Библиотекарь» по роману Михаила Елизарова. В главной роли Никита Ефремов

В сети появился тизер сериала «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. Его премьера состоится в июне.
Проект рассказывает об актере-неудачнике Алексее Вязинцеве, который отправляется в родной город недавно умершего отца, где случайно узнает об охоте на книги малоизвестного советского писателя Дмитрия Громова.
«Местные жители верят, что книги Громова обладают магическими свойствами. Каждая из них дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти», — гласит синопсис проекта.
Книга «Библиотекарь» была опубликована в 2007 году и переведена на многие языки. Она стала бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.
Главную роль в сериале исполнил Никита Ефромов («Тетрис»). Помимо него, в нем снялись Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк.
В качестве режиссера выступил Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор»). Сценарий написали Илья Тилькин («Сталинград») и Александр Грязин («Дылды»).