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Тиктокер купил кресло за 50 долларов. А затем перепродал его на аукционе за 108 тысяч долларов

Анна Красюк
Сегодня в 15:45

Тиктокер Джастин Миллер много времени проводил в маркетплейсе фейсбука* — он помогал другу с ремонтом и искал поддержанную мебель в хорошем состоянии. Вдруг ему на глаза попалось старинное кресло с необычной спинкой и подлокотниками, которое сразу заинтересовало его. «Я не мебельный эксперт, но у меня наметанный глаз, и я вижу, если вещь уникальная», — произносит он в ролике. Поиск по сети дал Миллеру понять, что перед ним действительно редкая находка — пара таких же кресел была продана за 223 тыс. долларов. Он понимал, что предмет с маркетплейса находится далеко не в лучшем состоянии, но знал, к кому сможет обратиться за ремонтом. Бывшая владелица кресла торопилась распродать мебель, и в тот же день кресло досталось тиктокеру всего за 50 долларов.

Разброс цен на подобные кресла в сети был большим, и по совету зрителей Миллер связался с аукционными домами. Вскоре он получил ответ от старейшего из них — Sotheby’s. Специалисты сообщили, что готовы выставить предмет мебели на продажу, и оценили его в 30–50 тыс. долларов. Эксперты пришли к выводу, что перед ними кресло, изготовленное из кожи и дуба датским дизайнером Фрицем Хеннингсеном в 1935 году, и что таких экземпляров всего 50 в мире.

Миллер потратил более 1000 долларов на доставку кресла на аукцион и еще 3000 долларов — за его ремонт. Он понимал, что в любом случае останется в выигрыше. Когда настал день аукциона, блогер заснял свою реакцию на предложения от потенциальных покупателей. «И это за дурацкий стул!» — воскликнул он, поднося руки ко рту, смотря на рост цены. В итоге кресло было продано за 108 тыс. долларов.

Удачливый тиктокер рассказал, что планирует отложить большую часть суммы на первоначальный взнос за дом. А еще купить качественные стулья в столовую и небольшой сувенир, который напоминал бы ему о столь выгодной сделке.

На обвинения комментаторов, что Миллер должен был сообщить женщине, продававшей кресло, какова его реальная стоимость, он ответил, что она предупредила его сама: «Оно стоит дорого — просто чтобы вы знали».

* Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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