Тиктокер купил кресло за 50 долларов. А затем перепродал его на аукционе за 108 тысяч долларов

Тиктокер Джастин Миллер много времени проводил в маркетплейсе фейсбука* — он помогал другу с ремонтом и искал поддержанную мебель в хорошем состоянии. Вдруг ему на глаза попалось старинное кресло с необычной спинкой и подлокотниками, которое сразу заинтересовало его. «Я не мебельный эксперт, но у меня наметанный глаз, и я вижу, если вещь уникальная», — произносит он в ролике. Поиск по сети дал Миллеру понять, что перед ним действительно редкая находка — пара таких же кресел была продана за 223 тыс. долларов. Он понимал, что предмет с маркетплейса находится далеко не в лучшем состоянии, но знал, к кому сможет обратиться за ремонтом. Бывшая владелица кресла торопилась распродать мебель, и в тот же день кресло досталось тиктокеру всего за 50 долларов.