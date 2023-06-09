Из‑за старости собаке было тяжело подниматься по ступенькам. И для нее соорудили специальный лифт

«Наверняка это тот же отец, который 17 лет назад говорил, что в доме не должно быть собаки», — подшучивают пользователи тиктока, видя, с какой заботой отец Макграт обращается с животным. И умиляются, что он придумал целую конструкцию лишь для того, чтобы поднимать и спускать Сэди менее чем на метр. «Это лучшее, что я когда‑либо видела», — пишут под роликом. Некоторые обращают внимание, что импровизированный лифт настолько продуман для любимицы семьи, что на полу даже лежит ковер.