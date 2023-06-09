Из‑за старости собаке было тяжело подниматься по ступенькам. И для нее соорудили специальный лифт

Тиктокерка Керри Мари Макграт беспокоилась, что ее 17-летняя собака Сэди уже слишком стара, чтобы самостоятельно подниматься по лестнице, ей это давалось с трудом. И тогда отец Макграт придумал, как облегчить ей жизнь. Он сконструировал и собрал самодельный лифт специально для питомицы.
На ролике, который посмотрели уже более 11 миллионов раз, видно, как мужчина сажает собаку в подъемник — у него предусмотрительно высокие стенки, чтобы животное не выпало, закрывает дверцу, нажимает на кнопку. И через несколько секунд Сэди аккуратно оказывается на земле. «Хорошая девочка!» — звучит голос хозяйки за кадром.
В более раннем видео блогерка уже делилась, что Сэди, которую она ласково сравнивает с белым медведем, болеет раком, — ей тяжело преодолевать ступеньки не только из‑за преклонных собачьих лет.
«Наверняка это тот же отец, который 17 лет назад говорил, что в доме не должно быть собаки», — подшучивают пользователи тиктока, видя, с какой заботой отец Макграт обращается с животным. И умиляются, что он придумал целую конструкцию лишь для того, чтобы поднимать и спускать Сэди менее чем на метр. «Это лучшее, что я когда‑либо видела», — пишут под роликом. Некоторые обращают внимание, что импровизированный лифт настолько продуман для любимицы семьи, что на полу даже лежит ковер.