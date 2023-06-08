Студия Disney показала новый тизер фильма «Особняк с привидениями»

На ютуб-канале Walt Disney Mansion опубликовали новый тизер фильма «Особняк с привидениями», который выйдет в кинопрокат 28 июля. Его снял режиссер Джастин Симиен («Мои волосы хотят убивать») по сценарию Кэти Дипполд.
30-секундный ролик показал ранее не представленные кадры из картины. На них можно увидеть многочисленных призраков, в том числе женщину из магического шара в исполнении Джейми Ли Кертис («Хэллоуин»).
Помимо Кертис, в фильме появятся Росарио Доусон («Мандалорец»), Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Дэнни ДеВито («Близнецы»), Тиффани Хэддиш («Адская кухня»), Лейкит Стэнфилд («Прочь») и Джаред Лето («Далласский клуб покупателей»).
Картина расскажет о матери-одиночке по имени Габби, которая переехала в роскошный дом в Новом Орлеане и обнаружила, что у особняка есть пугающие секреты. Ее и ее близких начали терроризировать многочисленные призраки.
Чтобы совладать с ними, женщина обращается за помощью к сразу нескольким специалистам — высокооплачиваемому священнику, эксцентричному историку, экстрасенсу и исследователю паранормальных явлений.
В основу ленты лег образ пугающего особняка из популярного аттракциона, который придумал Уолт Дисней для первого Диснейленда. Он появился в парке в Калифорнии в 1969 году. Изначально посетителям предлагалось погулять по мистическому дому в Луизиане.
Затем аттракцион был перестроен: теперь по особняку можно проехать в специальном вагончике. Существует несколько вариантов «Особняка с привидениями»: в парижском Диснейленде он представляет собой разрушенный дом на американском Западе, а в парках в Токио и Флориде поместья оформлены в готическом стиле.
По мотивам аттракциона в 2003 году уже выпустили фильм. В нем снялись Эдди Мерфи, Теренс Стэмп, Натаниель Паркер, Марша Томасон, Дженнифер Тилли, Уоллес Шон и Дина Спайби.