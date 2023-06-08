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Меган Фокс, Джейсон Стэтем и Сильвестр Сталлоне в трейлере «Неудержимых-4»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers вышел трейлер фильма «Неудержимые-4», в котором снялись Сильвестр Сталлоне («Рокки», «Рэмбо»), Джейсон Стэтем («Форсаж-10», «Механик») и Меган Фокс («Трансформеры», «Тело Дженнифер»).

В новой части боевика команда героев получает пополнение. После того как из строя выбывают Барни Росс и Ли Кристмас, к группе присоединяются молодые бойцы. Вскоре они попадают в плен, и тогда Ли Кристмасу приходится прийти им на помощь.

Режиссером картины выступил Скотт Во («На глубине 6 футов», «Закон доблести»). В актерский состав вошли 50 Cent, Энди Гарсия, Дольф Лундгрен, Тони Джаа, Ико Ювайс, Рэнди Кутюр и другие артисты.

Выход фильма в кинотеатрах запланирован на сентябрь 2023 года. Картина выйдет в том числе в России.

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Сильвестр СталлонеДжейсон СтэтемМеган ФоксЭнди ГарсияДольф ЛундгренТони ДжааРэнди Кутюр
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