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Браслет Марлен Дитрих продали на аукционе в Лондоне за 4,5 млн долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 20:04

Лондонский аукционный дом Christie’s отчитался о продаже браслета Van Cleef & Arpels, который принадлежал актрисе Марлен Дитрих. Лот ушел с молотка за 4,527 млн долларов

Украшение актрисы сделано из платины и украшено рубинами и бриллиантами. Новому владельцу оно досталось в кожаном футляре Mark Cross с инициалами «MD».

Браслет был сделан в 1937 году одним из основателей бренда Van Cleef & Arpels Луи Арпельсоном. Украшение было создано по специальному заказу Дитрих, она даже предоставила ювелиру собственные камни.

На Марлен Дитрих его можно увидеть в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены» 1950 года. Кроме того, браслет видели на актрисе во время вручения премии «Оскар» в 1951-м.

В 1992 году, после смерти Дитрих, браслет достался Анне Эйзенхауэр, внучке 34-го президента США. Она купила его на аукционе за 990 тыс. долларов.

Christie’s продает рубиновое украшение в рамках аукциона «Великолепные драгоценности Анны Эйзенхауэр».

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