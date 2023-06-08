Посмотрите эксклюзивный отрывок из драмы «Снегирь» Бориса Хлебникова

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент из драмы Бориса Хлебникова «Снегирь». Премьера ленты состоялась сегодня, 8 июня.
Сюжет фильма рассказывает о рыболовном судне «Снегирь» и банде морских бродяг. Они все разные, но у них есть общие цели — взять улов побогаче, хорошо заработать и вернуться на берег живыми.
Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. «Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля», — гласит синопсис проекта.
В «Снегире» снялись Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер и Владимир Лукьянчиков.
В качестве продюсеров выступили Сергей Сельянов («Брат») и Наталья Дрозд («Аритмия»). В основу сценария, который написали Наталия Мещанинова и Борис Хлебников, лег роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».