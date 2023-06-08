Посмотрите эксклюзивный отрывок из драмы «Снегирь» Бориса Хлебникова

Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. «Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля», — гласит синопсис проекта.