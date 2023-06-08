Netflix показал трейлер тайского сериала «Удалить» о смартфоне, стирающем людей

Netflix опубликовал трейлер тайского сериала «Удалить». Его премьера состоится на стриминг-сервисе 28 июня.
Сюжет шоу развернется вокруг таинственного смартфона, который буквально позволяет удалить любого человека из жизни, если снять его на камеру.
«Когда он попадает в руки людей, у которых сложные отношения, им придется решить, кого они хотят вычеркнуть из своей жизни», — гласит синопсис сериала.
В главных ролях снялись Чутимон Чуенгчароэнсукинг («Злой гений»), Нат Китчарит («Я рассказал закату о тебе»), Дуангья Хирансри («Зеркалка»), Сомпоб Бенятхикул («Вся правда») и другие.
В качестве режиссера выступил Паркпум Вонгпум, который снял ленту «Новая жизнь», а также две части «Фобии». Постановщик также написал сценарий совместно с Тоссапхоном Риантонгом («Плохой гений»).