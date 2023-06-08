Американский «Завет церквей TCCN» признали нежелательной организацией

По данным прокуратуры, «Завет церквей TCCN» собирал пожертвования на территории РФ и перенаправлял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины и «украинских террористических организаций», а также оказывал информационную поддержку «антироссийским акциям по всему миру». Руководителя организации Андрея Шаповалова, имеющего американское гражданство, обвинили в создании «деструктивного объединения, деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств».