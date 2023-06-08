Американский «Завет церквей TCCN» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией американский «Завет церквей TCCN» на территории страны, сообщается на ее сайте. Надзорное ведомство установило, что религиозная организация «представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства».
По данным прокуратуры, «Завет церквей TCCN» собирал пожертвования на территории РФ и перенаправлял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины и «украинских террористических организаций», а также оказывал информационную поддержку «антироссийским акциям по всему миру». Руководителя организации Андрея Шаповалова, имеющего американское гражданство, обвинили в создании «деструктивного объединения, деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств».
«Усилия объединения, кроме этого, направлены на попытку смены власти неконституционным путем и изменение духовно-нравственных ценностей Российской Федерации», — сообщает прокуратура. Представительства «Завета церквей TCCN» есть в нескольких субъектах, отметили там.
«Завет церквей TCCN» — это неденоминационная христианская организация полного Евангелия, то есть находится вне какой‑либо конфессии христианского учения, говорится на ее сайте. Главная ее цель — «спасение душ и распространение Царства Божьего на земле».