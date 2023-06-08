Отец Тупака Шакура остался разочарован документальным сериалом «Дорогая мама»

«[Режиссер] Аллен Хьюз попросил меня дать интервью. Он ничего не рассказал мне о „Дорогой маме“. Кроме Тупака, он мне ни о чем другом не говорил… Сначала я ему отказал. Я не хотел давать никаких интервью; каждый раз, когда я это делаю, его не показывают», — сказал Гарланд.