Отец Тупака Шакура остался разочарован документальным сериалом «Дорогая мама»

Отец Тупака Шакура Билли Гарланд оказался недоволен новым документальным сериалом «Дорогая мама». Проект рассказывает об отношениях рэпера с лейблом Death Row и своей матерью.
Гарланд в интервью The Art of Dialogue заявил, что не принимал бы участия в сериале, если бы заранее знал, как его слова используют авторы. Он рассказывал о Шакуре на камеру в течение двух часов, а когда увидел то, что в сериале оставили из всего им сказанного, «был немного разочарован».
«[Режиссер] Аллен Хьюз попросил меня дать интервью. Он ничего не рассказал мне о „Дорогой маме“. Кроме Тупака, он мне ни о чем другом не говорил… Сначала я ему отказал. Я не хотел давать никаких интервью; каждый раз, когда я это делаю, его не показывают», — сказал Гарланд.
«Дорогая мама» Гарланду не понравилась: «Это было больше о чем‑то другом, чем о Тупаке».
Тупак Шакур получит звезду на Аллее славы в Голливуде. «Этот культовый творец продолжал оставаться частью духа времени на протяжении десятилетий после своей кончины и будет оставаться важной культурной фигурой еще много лет», — сказала продюсер Аллеи славы Ана Мартинес.