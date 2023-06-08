«Пять сценаристов и полный бред»: что критики пишут о «Трансформерах: Восхождение звероботов»

«Скурдж несколько раз близко к уничтожению планеты, но Оптимус Прайм говорит, что он не может покончить с миром, пока тот не найдет очередной „макгаффин“. Сначала ему нужен ключ, затем вторая половина ключа, ёщё ему нужен код для работы с ключом, который — вы угадали — также разделен на две части. Когда максималы объединяются с Оптимусом Праймом для халтурной финальной битвы, зрителя доводят до того, что это уже не вызывает никакого интереса», — возмущается автор статьи в IndieWire.