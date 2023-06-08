«Пять сценаристов и полный бред»: что критики пишут о «Трансформерах: Восхождение звероботов»

6 июня в сети стали появляться первые рецензии «Трансформеров: Восхождения звероботов». На Rotten Tomatoes рейтинг боевика составляет 54%, Metacritic отдает ему менее высокую оценку в 44 баллов. Зрители могут поставить баллы пока лишь на «томатах», по их мнению, это лучший фильм серии с 94% «свежести».
По рейтингу агрегаторов, седьмой фильм франшизы не превзошел других «Трансформеров», но хуже тоже не стал. На Metacritic оценки фильмов серии разнятся между 27 и 66 баллами. Среди них «Последний рыцарь» и «Бамблби» оценены как худший и лучший соответственно.
Похожая картина на Rotten Tomatoes: оценки десяти фильмов находятся в диапазоне между 16% и 91% «свежести», «Последнего рыцаря» там считают худшим в серии, а сольник желтого трансформера — лучшим.
За что хвалят
Майкл Бэй покинул франшизу после неудачного «Последнего рыцаря». В новой картине в его кресло сел постановщик «Крида 2» Стивен Кейпл-мл. По мнению рецензентов, он сумел выдержать баланс между присущей «Трансформерам» гигантоманией и персональной драмой героев Энтони Рамоса («На высоте мечты») и Доминик Фишбэк («Рой»), которым даже можно сопереживать. «Несмотря на громоздкость более поздних сегментов, сценарию ему есть что сказать о расизме, сексизме и экономической несправедливости эпохи 90-х, которые обусловливают жизнь маленьких людей больших городов», — отмечает автор статьи в The Wrap.
Также критики позитивно отзываются о касте актеров, озвучивших трансформеров. «В какой‑то момент я понял, что весь фильм можно рассматривать как соревнование между не менее чем четырьмя титанами, которые говорят зловещим электронным тоном Дарта Вейдера, хотя двое из них — хорошие парни. Конечно же, есть наш старый друг Оптимус Прайм (Питер Каллен), который отдает свои приказы благородным, певучим, возможно, даже немного шекспировским голосом. Есть Оптимус Праймал, лидер Максималов, его озвучивает Рон Перлман басовыми нотами, которые ничуть не уступают басу Прайма, но более теплые и непринужденные в своей статности», — восхищается рецензент Variety .
«Есть и главный злодей и лидер Террорконов — Скурдж, фашистская громадина, озвученная Питером Динклейджем в таких мрачных и зловещих тонах, что от них просто трясется земля. А еще есть босс Скурджа, Юникрон с голосом Колмана Доминго („Эйфория“) с пугающим мрачным величием, который звучит так, будто может проскрежетать по дну океана», — заканчивает он.
Кроме главных роботов похвалу получают актеры Пит Дэвидсон (озвучил Миража), Мишель Йео (максимал Эирейзор) и Кристо Фернандес из «Теда Лассо» (автобот Уилджек).
Ещё среди плюсов называют отсутствие груза прошлых фильмов франшизы, стильный саундтрек из классики хип-хопа 1990-х годов, и напоминающий местами «Индиану Джонса» и «Терминатора» экшен.
За что ругают
Главной проблемой «Трансформеров» остается сюжетная целостность и логика. Хотя в титрах можно найти сразу 5 авторов сценария, им не удалось написать одновременно стройную и увлекательную цепочку событий и диалогов. «Потребовалось пять сценаристов, чтобы придумать этот полный бред с драматической интригой и эмоциональной глубиной мультиков по утрам. „Восхождение звероботов“ кажется фильмом, который воюет сам с собой, поскольку Кейпл-мл. пытается сбалансировать проработанных персонажей с очень глупой историей автоботов, которую послушно декламируют такие таланты, как Мишель Йео», — сокрушается критик в LA Times.
«Скурдж несколько раз близко к уничтожению планеты, но Оптимус Прайм говорит, что он не может покончить с миром, пока тот не найдет очередной „макгаффин“. Сначала ему нужен ключ, затем вторая половина ключа, ёщё ему нужен код для работы с ключом, который — вы угадали — также разделен на две части. Когда максималы объединяются с Оптимусом Праймом для халтурной финальной битвы, зрителя доводят до того, что это уже не вызывает никакого интереса», — возмущается автор статьи в IndieWire.