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Disney+ объявил дату релиза сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:51

Disney+ объявил дату релиза сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца», посвященного девушке-джедаю Асоке Тано. Премьера проекта состоится 23 августа.

Студия также опубликовала короткий ролик, в котором появилась Асока Тано, а вместе с ней Сабина Врен со световым мечом Эзры Бриджера, гранд-адмирал Траун, Гера Синдулла, C1-10P, Мон Мотма и другие.

Действие сериала развивается после падения Империи, а сюжет опирается на концовку мультсериала «Звездные войны: Повстанцы», в центре которого Асока Тано.

Роль Асоки продолжает играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Она была падаваном Скайуокера. В актерский состав также вошли Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Эман Эсфанди, Рей Стивенсон, Иванна Сахно.

Шоураннером сериала выступил Дейв Филони. Сценарием и продюсированием занимался Дейв Филони («Звездные войны: Войны клонов») совместно с Джоном Фавро («Мандалорец»).

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Дейв ФилониИванна СахноДжон Фавро
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