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Актер Майкл Кейн опубликует свой дебютный роман-триллер

Юлия Онодэра
Вчера в 23:35

Британский актер Майкл Кейн, известный по фильмам «Правила виноделов» и «Ханна и ее сестры», опубликует свой первый роман-триллер. Об этом сообщил Independent.

Книга под названием «Смертельная игра» выйдет 23 ноября 2023 года. Она расскажет о приключениях детектива Гарри Тейлора, который не отличается уважением к бюрократии или политической репутации.

Герою предстоит отыскать пропавшую партию урана и выследить подозреваемых, среди которых будут арт-дилер Джулиан Смайт в Лондоне и олигарх Владимир Волдрев на Барбадосе.

«Смертельную игру» описывают как захватывающий роман с быстро развивающимся действием, полным международных интриг и саспенса. По словам Кейна, он мечтал написать триллер на протяжении многих лет.

«Я надеюсь, читателям понравится знакомство с Гарри Тейлором так же, как и мне», — заявил актер. Роман выпустит издательство Hodder and Stoughton.

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