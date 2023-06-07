Актер Майкл Кейн опубликует свой дебютный роман-триллер

Британский актер Майкл Кейн, известный по фильмам «Правила виноделов» и «Ханна и ее сестры», опубликует свой первый роман-триллер. Об этом сообщил Independent.
Книга под названием «Смертельная игра» выйдет 23 ноября 2023 года. Она расскажет о приключениях детектива Гарри Тейлора, который не отличается уважением к бюрократии или политической репутации.
Герою предстоит отыскать пропавшую партию урана и выследить подозреваемых, среди которых будут арт-дилер Джулиан Смайт в Лондоне и олигарх Владимир Волдрев на Барбадосе.
«Смертельную игру» описывают как захватывающий роман с быстро развивающимся действием, полным международных интриг и саспенса. По словам Кейна, он мечтал написать триллер на протяжении многих лет.
«Я надеюсь, читателям понравится знакомство с Гарри Тейлором так же, как и мне», — заявил актер. Роман выпустит издательство Hodder and Stoughton.