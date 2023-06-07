Генсек Ассамблеи народов Евразии назвал айтишников безбожниками и «социально недоразвитыми»

Генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов назвал уехавших из России айтишников безбожниками и «социально недоразвитыми». Своим мнением он поделился на IT–форуме в Ханты-Мансийске.
«Обращаюсь к профессионалам в области IT-технологий. Уважаемые айтишники! Вы — социально недоразвитые. Извините, я обострил, чтобы вызвать реакцию в зале. У вас очень короткий продуктивный период, также, как у спортсменов-профессионалов. Очень много талантливых, в значительной степени, и материальных. Но, насколько я знаю, будучи профессиональным финансистом, деньги имеют свойство заканчиваться. А что дальше? Ведь не все выбиваются в Биллы Гейтсы и Илоны Маски», — цитирует его слова «ФедералПресс».
Бальянинов считает, что айтишники за границей чужие и «социально изолированы», а еще — безбожники. «Я не так давно был в Киргизии и спросил у митрополита Киргизского: «Вот приехало несколько десятков тысяч людей, айтишников. А количество прихожан увеличилось? Он говорит: «Нет». Вы — безбожники, ребята», — сказал он.
Одновременно Бельянинов призвал «говорить в цифровом мире» о недопустимости отмены русской культуры: «Давайте бороться за русский язык! Непозволительно такое отношение к культуре. Ну как можно запретить русскую культуру? Это преступление перед человечеством! Об этом тоже нужно говорить в цифровом мире, чтобы в памяти человечества это осталось».