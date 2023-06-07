Генсек Ассамблеи народов Евразии назвал айтишников безбожниками и «социально недоразвитыми»

«Обращаюсь к профессионалам в области IT-технологий. Уважаемые айтишники! Вы — социально недоразвитые. Извините, я обострил, чтобы вызвать реакцию в зале. У вас очень короткий продуктивный период, также, как у спортсменов-профессионалов. Очень много талантливых, в значительной степени, и материальных. Но, насколько я знаю, будучи профессиональным финансистом, деньги имеют свойство заканчиваться. А что дальше? Ведь не все выбиваются в Биллы Гейтсы и Илоны Маски», — цитирует его слова «ФедералПресс».