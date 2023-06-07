В сети появился трейлер фильма «Новенький мальчик» с Кейт Бланшетт

На ютуб-канале Sydney Film Festival опубликовали трейлер фильма «Новенький мальчик» («The New Boy»), в котором снялась австралийская актриса и двукратная лауреатка премии «Оскар» Кейт Бланшетт.
Картину покажут на Сиднейском кинофестивале — он пройдет с 7 по 18 июня. В этом году смотр будет юбилейным, семидесятым. «The New Boy» войдет в программу открытия мероприятия.
Фильм расскажет о мальчике-аборигене, который в Австралии 40-х годов вступает в схватку с полицией. В результате правоохранители одолевают его и отправляют в монастырь, где живут сироты.
Монастырем управляет сестра Эйлин — ее роль исполнила Бланшетт. Монахине удается успокоить маленького аборигена и помочь ему наладить связи с сестрой Мам и Джорджем, управляющим фермерскими угодьями.
Режиссером картины выступил Уорвик Торнтон («Огненный укус», «Сладостный край», «Самсон и Далила»). В актерский состав ленты вошли Асван Рид, Дебора Мейлман, Уэйн Блэр, Шейн Брейди, Тирик Брейди, Лайкен Вулмингон, Кайлем Миллер, Кайл Миллер, Тизайлин Родерик и Тайлер Спенсер.
«Элегантное и лаконичное повествование Торнтона дополнено эффектными образами и неизменно превосходным актерским составом, включая группу многообещающих актеров, играющих мальчиков из монастыря. Но поражает именно магнетическое присутствие на экране молодого Асвана Рида», — сказали организаторы кинофестиваля.