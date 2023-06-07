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Instagram* разработает чат-бота на основе искусственного интеллекта

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:06

Социальная сеть Instagram* разработает собственного чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил Engadget со ссылкой на реверс-инженера Алессандро Палуцци.

По словам специалиста, который сам занимался проектом, чат-бот сможет отвечать на вопросы пользователя и давать советы. Он также будет помогать тем, кому трудно писать сообщения.

Чат-бот можно будет подключить к разговору с кем‑либо из собеседников. У искусственного интеллекта при этом будет до 30 личностей — их позволят выбирать по своему вкусу. Каждый персонаж будет обладать собственным стилем общения.

Когда чат-бот появится в приложении, неизвестно. Ранее сооснователь Meta* Марк Цукерберг рассказывал, что ИИ-алгоритмы появятся в разных сервисах компании.

*Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Марк Цукерберг
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