Instagram* разработает чат-бота на основе искусственного интеллекта

Социальная сеть Instagram* разработает собственного чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил Engadget со ссылкой на реверс-инженера Алессандро Палуцци.
По словам специалиста, который сам занимался проектом, чат-бот сможет отвечать на вопросы пользователя и давать советы. Он также будет помогать тем, кому трудно писать сообщения.
Чат-бот можно будет подключить к разговору с кем‑либо из собеседников. У искусственного интеллекта при этом будет до 30 личностей — их позволят выбирать по своему вкусу. Каждый персонаж будет обладать собственным стилем общения.
Когда чат-бот появится в приложении, неизвестно. Ранее сооснователь Meta* Марк Цукерберг рассказывал, что ИИ-алгоритмы появятся в разных сервисах компании.
*Соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.