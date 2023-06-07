Шоураннер «Черного зеркала» попробовал написать эпизод нового сезона в ChatGPT. Толку оказалось мало

Шоураннер «Черного зеркала» Чарли Брукер рассказал в интервью журналу Empire, как попробовал написать сценарий одного из эпизодов шестого сезона с помощью ChatGPT. Результат его разочаровал, но он все же нашел положительные стороны.
«Первое, что я сделал, — набрал запрос «Создать эпизод «Черного зеркала»». Я получил текст, который поначалу кажется довольно правдоподобным, а потом — дерьмом. Потому что все, что он [ChatGPT] сделал, — нашел все синопсисы эпизодов «Черного зеркала» и смешал их вместе. Однако как только вы копнете глубже, то сразу поймете: «О, на самом деле здесь нет ни одной настоящей оригинальной мысли», — поделился Брукер.
По словам создателя популярного сериала, текст ChatGPT можно использовать как ориентир плохого сценария, который лучше не писать и не заниматься самоповтором. «Я решил, что мне стоит забыть о том, как я себе представляю типичный эпизод «Черного зеркала»», — сказал Брукер. Он признался, что до этого «написал уже слишком много серий», где персонаж осознает, что находится в симуляции.
Премьера шестого сезона «Черного зеркала» состоится 15 июня на Netflix. В нем будут не серии, а фильмы — их краткое описание можно прочитать здесь. В продолжении снялись Сальма Хайек, Аарон Пол, Бен Барнс, Рори Калкин, Энни Мерфи, Данни Рамирес, Зази Битз, Химеш Пател, Кейт Мара, Джош Хартнетт и другие актеры.