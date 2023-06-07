Шоураннер «Черного зеркала» попробовал написать эпизод нового сезона в ChatGPT. Толку оказалось мало

«Первое, что я сделал, — набрал запрос «Создать эпизод «Черного зеркала»». Я получил текст, который поначалу кажется довольно правдоподобным, а потом — дерьмом. Потому что все, что он [ChatGPT] сделал, — нашел все синопсисы эпизодов «Черного зеркала» и смешал их вместе. Однако как только вы копнете глубже, то сразу поймете: «О, на самом деле здесь нет ни одной настоящей оригинальной мысли», — поделился Брукер.