Контесты по BMX и скейтбордингу, концерт Антохи MC и маркет: в Москве пройдет фестиваль The Bowl

11 июня в московском скейт-парке «Садовники» пройдет фестиваль уличного спорта The Bowl. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Уже седьмой раз в самом крупном бетонном боуле столицы лучшие российские скейтбордисты и BMX-райдеры определят сильнейших. Катания в таких асимметричных бассейнах — один из самых требовательных форматов. В 2021 году оба вида соревнований (и на скейтбордах, и на BMX) вошли программу Олимпийских игр.
Компанию приглашенным прорайдерам в скейтовом зачете составят любители. Чтобы присоединиться, нужно пройти предварительную регистрацию и видеоотбор (подробности тут). В BMX-контесте участвуют лишь профессионалы.
Кроме основных соревнований будет спецноминация от Фонда Юрия Лужкова за лучший трюк. Побороться за денежные призы смогут все, кто зарегистрируется на площадке в день мероприятия.
Весь день в скейт-парке будут играть диджеи, а хедлайнером музыкальной программы второй год подряд станет Антоха MC. Традиционно на фесте пройдет стрит-маркет. Товары брендов скейтовой, уличной и BMX-индустрий можно будет как купить, так и протестировать.
Раскатка и первые заезды начнутся в районе полудня, поэтому организаторы просят не опаздывать. Место встречи — Парк имени Юрия Лужкова между метро «Каширская» и «Коломенская».