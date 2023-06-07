Контесты по BMX и скейтбордингу, концерт Антохи MC и маркет: в Москве пройдет фестиваль The Bowl

Уже седьмой раз в самом крупном бетонном боуле столицы лучшие российские скейтбордисты и BMX-райдеры определят сильнейших. Катания в таких асимметричных бассейнах — один из самых требовательных форматов. В 2021 году оба вида соревнований (и на скейтбордах, и на BMX) вошли программу Олимпийских игр.