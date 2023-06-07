Wildways, «Папин олимпос» и «Космонавтов нет» выступят на Locals Only в Москве

Идея Locals Only — стать местом встречи серферов, скейтеров и стритболистов с музыкантами самых разных жанров. Фестиваль зародился в 2017 году, и с тех пор на нем успели выступить Ройшн Мерфи, Bhad Bhabie, Everthe8, Anacondaz, Pompeya, Антоха MC, Оксимирон*, Bicycles for Afghanistan и другие.