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Wildways, «Папин олимпос» и «Космонавтов нет» выступят на Locals Only в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

10 и 11 июня на московской площадке Main Stage пройдет фестиваль современной музыки и экстремальных видов спорта Locals Only. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.

В этом году фест сделает особый акцент на музыкальной составляющей, объединив героев российской сцены разных жанров — рок, панк, метал, хип-хоп, альтернатива.

В лайнапе: Мукка, Wildways, «Папин олимпос», Ram & Kommo, «Космонавтов нет», «Заточка», Neverlove, «Са:Ми», Пол Пунш, «Щенки», «Операция пластилин» и другие.

На территории фестиваля будут оборудованы лаунж-зоны и фуд-корт, а партнеры проекта подготовят активности для гостей. Купить билеты можно на «Афише».

Идея Locals Only — стать местом встречи серферов, скейтеров и стритболистов с музыкантами самых разных жанров. Фестиваль зародился в 2017 году, и с тех пор на нем успели выступить Ройшн Мерфи, Bhad Bhabie, Everthe8, Anacondaz, Pompeya, Антоха MC, Оксимирон*, Bicycles for Afghanistan и другие.

* Оксимирон (Мирон Федоров) внесен Минюстом России в список иностранных агентов.

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