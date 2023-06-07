«Это как в „Бойцовском клубе“?»: у комедии «Bottoms» вышел первый трейлер

По сюжету фильма главные героини Пи Джей и Джози создают в школе похожую на бойцовский клуб секцию по самообороне для девочек и надеются затащить в него чирлидерш Изабель и Бриттани. Они заручаются поддержкой школьного физрука и сталкиваются с сопротивлением парней-качков, намеренных расправиться с клубом.