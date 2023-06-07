«Это как в „Бойцовском клубе“?»: у комедии «Bottoms» вышел первый трейлер

Metro Goldwyn Mayers и Orion Pictures выпустили трейлер комедии Эммы Селигман «Bottoms». В мировой прокат картина выйдет 25 августа.
По сюжету фильма главные героини Пи Джей и Джози создают в школе похожую на бойцовский клуб секцию по самообороне для девочек и надеются затащить в него чирлидерш Изабель и Бриттани. Они заручаются поддержкой школьного физрука и сталкиваются с сопротивлением парней-качков, намеренных расправиться с клубом.
«Bottoms» уже посмотрели критики на американском фестивале South by Southwest, сейчас его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 96% из 100%, а на Metacritic — 79 баллов из 100. Трейлер цитирует рецензию Rolling Stones, в которой фильм называют «самым похотливым и кровавым фильмом про одиннадцатиклассников XXI века».
Режиссером картины стала Эмма Селигман («Шалом, папик!»), она же написала сценарий вместе с исполнительницей главной роли Рейчел Сеннотт («Тела, тела, тела», «Кумир»). Также в фильме снялись Айо Эдебири («Медведь»), модель Кайя Гербер, Дагмара Доминьчик («Наследники») и Руби Крус («Мейр из Исттауна»), а также звезда НФЛ Маршон Линч.
Среди продюсеров «Bottoms» можно найти режиссера «Кокаинового медведя» Элизабет Бэнкс, а в фильме будет музыка от Charli XCX.