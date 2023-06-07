6 июня спало эмбарго DC на полноценные рецензии критиков на нового «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли, релиз которого состоится 16 июня.
Лента рассказывает, как Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы предотвратить смерть матери, из‑за чего попадает в альтернативную вселенную. Теперь ему необходимо спасти мир от возрожденного генерала Зода, заручившись поддержкой Бэтмена и Супергерл из альтернативных реальностей.
На Rotten Tomatoes фильм DC оценили в 73% свежести, а на Metacritic лента получила 60 баллов из 100 на основе 28 рецензий. Вот что говорят критики крупных изданий о супергеройской новинке.
The Hollywood Reporter
«Эзра Миллер оказывается главным достоинством фильма, привнося юмор, сердце и уязвимость, которые не часто можно увидеть в супергероях на большом экране. Самая большая новость на ретрофронте — возвращение Майкла Китона, более чем через 30 лет после того, как он в последний раз влезал в костюм Бэтмена. Тот восторг, который охватывает зрителей, продолжается волнами, когда каждый из его культовых бэтмобилей заводит свой мотор».
The Hollywood Reporter подчеркивает, что ранние рецензии «Флэша», называвшие его одним из величайших фильмов о супергероях, были чистой гиперболой. Однако все же картина выглядит выше среднего в сравнении с остальными фильмами DCU (вселенной DC).
Forbes
«„Флэш“ — один из самых сильных фильмов, и, даже несмотря на некоторые недостатки, его следует считать жемчужиной в короне DCU».
Forbes считает, что «Флэш» послужит отличным трамплином для тех, кто пренебрежительно относился к DCU, чтобы впервые окунуться в нее. Критик утверждает, что зритель может прийти на фильм, ничего не зная ни о персонажах, ни о времени, ни о мире, в котором они живут, и все равно получит огромное удовольствие.
«Однако у этого фильма есть ахиллесова пята — и это некоторые CGI-эффекты, которые временами настолько плохи, что полностью отвлекают от фильма. Это не первый раз, когда DCU портачит с этим, а суперрот Генри Кэвилла в „Лиге справедливости“ — один из примеров, который до сих пор снится во сне».
Rolling Stone
«„Флэш“ — это, безусловно, лучший фильм, вышедший из современного, постнолановского сотрудничества Warners/DC».
Критик издания отдельно подчеркнул превосходную игру Миллера, который в фильме сыграл две версии Флэша с разными психологическими профилями: подростка, внезапно наделенного силой, выходящей за рамки его понимания, и утомленного супергероя, который понимает, что можно спасти кого‑то, но никогда нельзя спасти всех.
«Иногда эти двое находятся в одной сцене. Иногда они в одном кадре. Иногда они спорят друг с другом и, соответственно, привносят в этот попсовый опус легкость и тяжесть в один и тот же момент», — пишет Rolling Stone.
Entertainment Weekly
«Флэш может быть самым быстрым человеком на свете, но DC с уморительной медлительностью адаптирует своих культовых персонажей и истории на большой экран. <…> Новый фильм о Флэше с путешествием во времени может показаться лишним после того, как „Человек-паук: Нет пути домой“ побил рекорды кассовых сборов, а „Всё везде и сразу“ получил кучу „Оскаров“».
The Verge
«„Флэш“ не самый хороший фильм. <…> Warner Bros. Discovery, похоже, просто пытается удержаться и убедить всех не замечать, в каком плачевном состоянии находится ее кинематографическая вселенная».
По словам критика The Verge, если бы фильм вышел несколько лет назад — до наступления эпохи мультивселенных экспериментов, — можно было бы говорить, что у Warner Bros. Discovery есть план по созданию вселенной вокруг Лиги справедливости, которая складывалась бы из каждого полнометражного фильма.
Однако «Флэш» появился в тот момент, когда супергеройские истории о путешествиях во времени были настолько тщательно проработаны, что складывается такое ощущение, будто Барри Аллен «просто опоздал на вечеринку».
«Вместо того чтобы привнести что‑то действительно новое и увлекательное, „Флэш“ пытается украсить средненькую историю половинчатыми визуальными трюками и слишком метафоричными ностальгическими деталями, которые, к сожалению, выглядят как отвлекающие маневры, призванные отвлечь вас от мыслей об Эзре Миллере», — пишет The Verge.
The Times
«Морально нечистоплотный фильм, который в основном направлен на обновление культурного канона развлекательного конгломерата».
Критик утверждает, что кинокомикс полностью построен на отсылках к предыдущим супергероям DC, а также на неуклюжих эпизодах, которые, кажется, созданы исключительно для того, чтобы фанаты могли выкладывать ролики с реакцией из кинотеатра в тикток, «когда они в экстазе кричат: „Смотрите! Это Бэтмен Майкла Китона!“»
IndieWire
«В свои лучшие моменты фильм смешной, амбициозный и искренний, но он также часто оказывается погребенным под неубедительными эффектами, запутанным сюжетом и привычной знакомостью, от которой трудно избавиться.
„Не живи своим прошлым, живи своей жизнью“, — говорит Барри Брюс Уэйн в исполнении Бена Аффлека, и это дальновидная мантра, которой следовало бы следовать всей супергеройской машине. В свои лучшие моменты „Флэш“ затрагивает что‑то новое и захватывающее, но слишком часто прошлое тянет за собой прошлое, которое не дает двигаться вперед».