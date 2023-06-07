«Эзра Миллер оказывается главным достоинством фильма, привнося юмор, сердце и уязвимость, которые не часто можно увидеть в супергероях на большом экране. Самая большая новость на ретрофронте — возвращение Майкла Китона, более чем через 30 лет после того, как он в последний раз влезал в костюм Бэтмена. Тот восторг, который охватывает зрителей, продолжается волнами, когда каждый из его культовых бэтмобилей заводит свой мотор».