Смотрим трейлер «Схватки с дьяволом». Там снялся Николас Кейдж

Кейдж играет безумного персонажа, который с легкостью выпустит пулю по любой незначительной причине, а герой Киннамана кажется человеком, который понятия не имеет, как он оказался в этой ситуации в самую важную ночь своей жизни. Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе.