Реклама
Новости

Смотрим трейлер «Схватки с дьяволом». Там снялся Николас Кейдж

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:55

RLJE Films поделилась трейлером к психологическому экшн-триллеру «Схватка с дьяволом». В главных ролях снялись Николас Кейдж и Юэль Киннаман.

Актеры играют таксиста (Киннаман) и пассажира (Кейдж). Незнакомец, держа под дулом пистолета водителя, который мчался на рождение своего ребенка, угоняет автомобиль. Однако жертва, как выяснится, может дать отпор.

Кейдж играет безумного персонажа, который с легкостью выпустит пулю по любой незначительной причине, а герой Киннамана кажется человеком, который понятия не имеет, как он оказался в этой ситуации в самую важную ночь своей жизни. Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе.

Режиссером триллера выступил Ювал Адлер («Тайны, которые мы храним»). Съемки проходили осенью прошлого года.

«Схватка с дьяволом» выйдет в прокат США и Великобритании 28 июля. В российский прокат фильм тоже выйдет, но пораньше — 20 июля.

расскажите друзьям
люди
Николас КейджЮэль Киннаман
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»