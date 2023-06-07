Смотрим трейлер «Схватки с дьяволом». Там снялся Николас Кейдж

RLJE Films поделилась трейлером к психологическому экшн-триллеру «Схватка с дьяволом». В главных ролях снялись Николас Кейдж и Юэль Киннаман.
Актеры играют таксиста (Киннаман) и пассажира (Кейдж). Незнакомец, держа под дулом пистолета водителя, который мчался на рождение своего ребенка, угоняет автомобиль. Однако жертва, как выяснится, может дать отпор.
Кейдж играет безумного персонажа, который с легкостью выпустит пулю по любой незначительной причине, а герой Киннамана кажется человеком, который понятия не имеет, как он оказался в этой ситуации в самую важную ночь своей жизни. Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе.
Режиссером триллера выступил Ювал Адлер («Тайны, которые мы храним»). Съемки проходили осенью прошлого года.
«Схватка с дьяволом» выйдет в прокат США и Великобритании 28 июля. В российский прокат фильм тоже выйдет, но пораньше — 20 июля.