Хакеры слили базы данных более 10 млн клиентов «Ашана», «Твоего дома» и Gloria Jeans

Как рассказал «Коммерсанту» руководитель отдела исследования киберугроз экспертного центра Positive Technologies Денис Кувшинов, 26 мая были массово атакованы сайты, работающие на устаревшей версии CMS «1С-Битрикс». Благодаря уязвимости в ней из строя были выведены несколько тысяч ресурсов, отмечает он. «При условии, что такие крупные базы выложены одновременно и последние даты обновлений совпадают, можно предполагать, что компании взломали в одно и то же время и по одному сценарию», — добавил эксперт.