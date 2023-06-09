Маленький джентльмен: енот получил пончик из окна выдачи заказов и умилил весь тикток

Тиктокерка @samguptuppy остановилась на машине неподалеку от окна выдачи кофейни Dunkin’ Donuts и стала свидетельницей того, как из кустов осторожно вышел енот и, оглядываясь по сторонам, направился к зданию. «Чувак, ты должен знать, что ты не можешь подойти к drive-through», — подписала видео блогерка, но, судя по интонации, очень обрадовалась, когда увидела, что к окну подходит сотрудница заведения. «Они собираются дать ему пончик? О боже, сделайте это!» — звучит голос за кадром. Енот терпеливо ожидает, и через несколько секунд окно выдачи заказов действительно открывается и оттуда высовывается рука с донатом, покрытым белой глазурью.