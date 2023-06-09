Маленький джентльмен: енот получил пончик из окна выдачи заказов и умилил весь тикток

Тиктокерка @samguptuppy остановилась на машине неподалеку от окна выдачи кофейни Dunkin’ Donuts и стала свидетельницей того, как из кустов осторожно вышел енот и, оглядываясь по сторонам, направился к зданию. «Чувак, ты должен знать, что ты не можешь подойти к drive-through», — подписала видео блогерка, но, судя по интонации, очень обрадовалась, когда увидела, что к окну подходит сотрудница заведения. «Они собираются дать ему пончик? О боже, сделайте это!» — звучит голос за кадром. Енот терпеливо ожидает, и через несколько секунд окно выдачи заказов действительно открывается и оттуда высовывается рука с донатом, покрытым белой глазурью.
Пушистый герой ролика привстает на задние лапы и аккуратно берет угощение передними. Потом перехватывает его зубами и спешно возвращается в кусты. Все это сопровождается одобрительным смехом из машины.
«Возможно, это лучшее, что я когда‑либо видела в жизни. Эта сотрудница заслуживает повышения!» — пишут под роликом, который набрал более 22 млн просмотров. Пользователи также отмечают, что девушка не просто кинула лакомство на землю, а аккуратно передала в лапки животному. Но особое восхищение зрителей вызвало поведение енота — то, как он спокойно ждал пончик и как забрал его. «Какой маленький джентльмен», — гласит комментарий, набравший более 10 тыс. лайков.