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Впервые в истории три российских теннисиста войдут в топ-10 рейтинга ATP

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Три представителя России впервые в истории попадут в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список будет обновлен 12 июня, пишет РБК.

Даниил Медведев на данный момент занимает вторую строчку рейтинга, Андрей Рублев — седьмую. В обновленном списке окажется также Карен Хачанов.

В последний раз Хачанов был в десятке рейтинга ATP в октябре 2019 года. Он вернется в топ-10 благодаря успешным выступлениям на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

Карен Хачанов стал единственным представителем России, прошедшим в четвертьфинал турнира. Медведев проиграл в первом круге, а Рублев — в третьем.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Хачанов встретится с сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет 6 июня.

Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир Большого шлема. Финальный матч в мужском одиночном разряде запланирован на 11 июня.

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Карен ХачановДаниил МедведевАндрей Рублев
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