Впервые в истории три российских теннисиста войдут в топ-10 рейтинга ATP

Три представителя России впервые в истории попадут в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список будет обновлен 12 июня, пишет РБК.
Даниил Медведев на данный момент занимает вторую строчку рейтинга, Андрей Рублев — седьмую. В обновленном списке окажется также Карен Хачанов.
В последний раз Хачанов был в десятке рейтинга ATP в октябре 2019 года. Он вернется в топ-10 благодаря успешным выступлениям на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).
Карен Хачанов стал единственным представителем России, прошедшим в четвертьфинал турнира. Медведев проиграл в первом круге, а Рублев — в третьем.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Хачанов встретится с сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет 6 июня.
Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир Большого шлема. Финальный матч в мужском одиночном разряде запланирован на 11 июня.