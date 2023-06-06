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С начала года пассажиропоток на рейсах по России составил 22,5 млн человек. Это максимум за 15 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 16:27

Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России с января по апрель 2023 года составил 22,5 млн человек. Это на 15,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации.

Как отмечает агентство, это максимальный показатель внутреннего пассажиропотока за последние 15 лет. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, он составил 21,1 млн пассажиров.

Объем пассажирских перевозок на международных авиалиниях за этот период составил 6,3 млн человек. Это почти на треть больше, чем в 2022 году, но на 54,3% меньше рекордного показателя, который был установлен в 2019-м.

Отмечается, что в 2019 на долю международного сообщения у российских авиакомпаний приходилось 40% пассажиропотока. В 2023-м почти в два раза меньше — 22%.

Гендиректор новосибирского аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич отмечает, что число внутренних перевозок увеличилось благодаря закрытию международных рынков из‑за санкций. Перевозчики обратили внимание на внутренние направления и открыли рейсы, которых не было даже в советские годы.

Слова Янкилевич подтвердил гендиректор S7 Group Дмитрия Куделькина. Он заявил, что основная текущая тенденция — это «существенный рост» внутреннего туризма.

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РосавиацияАК S7
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Евгений Янкилевич
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