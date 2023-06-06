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Посмотрите новый трейлер пятого «Астрала»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:25

Blumhouse опубликовал новый трейлер фильма «Астрал: Красная дверь». Его премьера состоится 7 июля.

Действие хоррора развернется спустя десять лет после событий первых двух фильмов. Далтон Ламберт готовится к поступлению в колледж, но его мечта превращается в кошмар, когда демоны прошлого внезапно возвращаются.

«Астрал: Красная дверь» станет режиссерским дебютом Патрика Уилсона, который сыграл главу семейства Джоша. В качестве сценариста выступил Скотт Командс. Он написал сценарий на основе истории, разработанной создателем франшизы Ли Уоннеллом.

К своим ролям вернутся Тай Симпкинс и Роуз Берн. К ним также присоединятся Питер Дагер, Синклер Дэниел и Хиам Аббасс. Кого они сыграют, пока неизвестно.

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Патрик Уилсон
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