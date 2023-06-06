Context покажет танцевальный спектакль «Послание» в Музее Москвы

«Вербализует послания в новой версии проекта художественный руководитель Context Диана Вишнева. Эфемерно присутствуя на сцене как воплощение всех авторов и проводник их смыслов, Диана обратится одновременно и к зрителю, и к танцовщикам, призывая смотреть на танец шире и напоминая о возможности говорить на одном языке — языке танца вне времени и границ», — говорится в пресс-релизе спектакля.