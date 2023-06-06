Context покажет танцевальный спектакль «Послание» в Музее Москвы

Проект Context. Diana Vishneva представит в Музее Москвы новую версию танцевального спектакля «Послание», премьера которого состоялась накануне Международного дня танца в апреле и открыла сезон Context 2023. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели постановки.
Спектакль создан вокруг текстов хореографов всего мира и хореографических высказываний российских авторов на тему объединяющей силы танца. В числе авторов — Татьяня Чижикова, Илья Манылов, Ольга Васильева и Елена Чурилова.
Передают эти послания на сцене танцовщики группы Context и приглашенные исполнители. Все они обладают высокой техникой и аутентичным соматическим языком.
Помимо хореографических манифестов, спектакль наполнен звуковыми посланиями. Над проектом работали композиторы, придумавшие собственные направления в истории музыки. В центре внимания оказывается вокальный ансамбль «Практика», который затрагивает произведения авторов XVI века и одного из самых влиятельных композиторов XX века — Джона Кейджа.
Еще одним автором и исполнителем саундтрека к спектаклю выступает композитор и художник Михаил Мясоедов, известный также под псевдонимом Brinstaar. Он работает в области пространственных звуковых композиций естественного и искусственного происхождения.
«Вербализует послания в новой версии проекта художественный руководитель Context Диана Вишнева. Эфемерно присутствуя на сцене как воплощение всех авторов и проводник их смыслов, Диана обратится одновременно и к зрителю, и к танцовщикам, призывая смотреть на танец шире и напоминая о возможности говорить на одном языке — языке танца вне времени и границ», — говорится в пресс-релизе спектакля.
Показы танцевального проекта «Послание» состоятся 18 и 19 июня в Музее Москвы. Билеты можно найти на сайте «Афиши».