На Бульварном кольце вместо рекламных баннеров появились работы «невидимых» художников

«Все работы уличных выставок объединяет тема энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. Авторы через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, напоминают, как важно дарить заботу, внимание и благодарность. Их творчество призывает обнять и улыбнуться, предложить встречу вместо телефонного разговора, подарить внимание и сказать спасибо тем, кто помогает», — рассказывают в проекте.