На Бульварном кольце вместо рекламных баннеров появились работы «невидимых» художников

Билборды в центре Москвы стали площадкой для выставки наивной живописи. Вместо афиш и рекламных баннеров Бульварное кольцо украсили картины, посвященные доброте, заботе и человеческому теплу, рассказала «Афише Daily» куратор студии «Новые городские художники» Евгения Штиль.
Авторы произведений — художники-самоучки, которые работают в стиле наивного искусства. В арт-сообществе говорят, что им удалось то, к чему всегда стремились Анри Матисс и Василий Кандинский, — сохранить в себе детский взгляд на мир и создавать искреннее искусство.
Выставки под открытым небом — необычный проект «Новых городских художников» и «Газпром нефти». Компания помогает волонтерам находить новые таланты в домах-интернатах. А уличные галереи делают работы «невидимых» авторов по-настоящему заметными. К акции уже присоединились Москва, Петербург, Омск, Тюмень и другие крупные города.
«Искусство помогло им преодолеть социальную изоляцию и выйти за стены домов-интернатов, где они живут и работают. Порой из-за нехватки блокнотов свои первые иллюстрации им приходилось рисовать на рецептах лекарств. А теперь их иллюстрации заказывают глянцевые журналы, а картины хранятся в Академии художеств и музеях Москвы и Петербурга», — рассказывает Евгения Штиль.
Среди художников акции — Zoika, которую критики называют наследницей стиля Жан-Мишеля Баския; Марина Монка, чьи иллюстрации попадали на обложки глянца и вошли в коллекции Центра современного искусства имени Сергея Курехина в Москве и Академии художеств в Петербурге; Илона Антонова, для которой эта выставка стала первой большой презентацией творчества.
«Все работы уличных выставок объединяет тема энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. Авторы через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, напоминают, как важно дарить заботу, внимание и благодарность. Их творчество призывает обнять и улыбнуться, предложить встречу вместо телефонного разговора, подарить внимание и сказать спасибо тем, кто помогает», — рассказывают в проекте.