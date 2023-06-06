Эль Фэннинг и Сара Полсон снимутся в фильме о диссоциативном расстройстве идентичности

Эль Фэннинг («Великая») и Сара Полсон («Американская история преступлений») снимутся в фильме «I Am Sybil», постановкой которого займется Мирра Фолкс («Джуди и Панч»). Об этом сообщает Deadline.
В основу ленты ляжет книга-бестселлер 1973 года «Сивилла» журналистки Флоры Риты Шрайбер. Сюжет расскажет о Сивилле Дорсетт, страдавшей диссоциативным расстройством идентичности и имевшей 16 различных личностей.
Сивилла — это псевдоним художницы Ширли Арделл Мейсон в произведении Шрайбер. Девушка, страдавшая диссоциативным расстройством идентичности, родилась в семье адвентистов седьмого дня, ее мать болела шизофренией.
Во время обучения в Колумбийском университете Мейсон она познакомилась с Корнелией Уилбур, которая стала ее лечащим психиатром. Лечение длилось более десяти лет.
По данным издания, Фэннинг сыграет Ширли Мейсон, а Полсон — Корнелию Уилбур. Дата релиза пока не раскрывается.