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Эль Фэннинг и Сара Полсон снимутся в фильме о диссоциативном расстройстве идентичности

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:25

Эль Фэннинг («Великая») и Сара Полсон («Американская история преступлений») снимутся в фильме «I Am Sybil», постановкой которого займется Мирра Фолкс («Джуди и Панч»). Об этом сообщает Deadline.

В основу ленты ляжет книга-бестселлер 1973 года «Сивилла» журналистки Флоры Риты Шрайбер. Сюжет расскажет о Сивилле Дорсетт, страдавшей диссоциативным расстройством идентичности и имевшей 16 различных личностей.

Сивилла — это псевдоним художницы Ширли Арделл Мейсон в произведении Шрайбер. Девушка, страдавшая диссоциативным расстройством идентичности, родилась в семье адвентистов седьмого дня, ее мать болела шизофренией.

Во время обучения в Колумбийском университете Мейсон она познакомилась с Корнелией Уилбур, которая стала ее лечащим психиатром. Лечение длилось более десяти лет.

По данным издания, Фэннинг сыграет Ширли Мейсон, а Полсон — Корнелию Уилбур. Дата релиза пока не раскрывается.

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