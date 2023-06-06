В России началось производство сериала «Рыцари Сорока Островов» по роману Лукьяненко

Кинокомпании «Ящер пикчерс» и «Вселенная кино» запустили производство сериала «Рыцари Сорока Островов». Об этом «Афише Daily» рассказали в их пресс-службе.
В основу проекта лег одноименный роман Сергея Лукьяненко, который выступает в качестве сценариста и креативного продюсера. Свое участие в экранизации также предварительно подтвердил Федор Бондарчук.
Создатели сериала пообещали настоящий сериальный блокбастер. Продюсерами проекта стали Дмитрий Щербанов и Андрей Шишканов, известные по фильмам и сериалам «Домовой», «Зема». В качестве режиссера выступает лауреат премии АПКиТ Андрей Мармонтов («Анна-детективъ», «Бессонница», «Восьмидесятые»).
«Рыцари Сорока Островов» — первый роман Лукьяненко, опубликованный в 1992 году. Через три года после релиза книга была отмечена премией в области фантастики «Меч Руматы».
По сюжету современные земные подростки оказываются в другой реальности, в мире Сорока Островов. Там бушуют штормы, бродят призраки, существуют странные ритуалы, а жизнь течет по правилам, напоминающим детскую игру в войну. Релиз сериала ожидается осенью 2025 года.