В России началось производство сериала «Рыцари Сорока Островов» по роману Лукьяненко

По сюжету современные земные подростки оказываются в другой реальности, в мире Сорока Островов. Там бушуют штормы, бродят призраки, существуют странные ритуалы, а жизнь течет по правилам, напоминающим детскую игру в войну. Релиз сериала ожидается осенью 2025 года.