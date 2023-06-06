Крис Хемсворт подрывает самолет в проморолике нового «Тайлера Рейка»

На ютуб-канале кинокомпании AGBO, основанной Джо и Энтони Руссо, появился новый ролик, посвященный боевику «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2». Премьера — 16 июня на Netflix.
Видео длится ровно одну минуту. За это время Крис Хемсворт в роли наемника Тайлера Рейка смело принимает все вызовы судьбы — от погони до стрельбы и взрывов (все как и подобает в любом боевике). Ближе к концу главный герой очень эффектно подрывает истребитель с помощью гранатомета.
Согласно официальному синопсису, едва пережив события первого фильма, Тайлер Рейк отправляется на очередную смертельно опасную миссию. Ему предстоит вызволить семью грузинского гангстера из плена.
Режиссером вновь стал Сэм Харгрейв. Братья Руссо выступают в роли продюсеров проекта, а Джо Руссо также написал сценарий боевика.
Помимо Хемсворта к своей роли возвращается Голшифте Фарахани, сыгравшая в первом фильме напарницу Тайлера. Также во втором «Тайлере Рейке» снялись Адам Бесса, Ольга Куриленко, Тинатин Далакишвили, Даниэл Бернхардт и другие.