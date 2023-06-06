Крис Хемсворт подрывает самолет в проморолике нового «Тайлера Рейка»

Видео длится ровно одну минуту. За это время Крис Хемсворт в роли наемника Тайлера Рейка смело принимает все вызовы судьбы — от погони до стрельбы и взрывов (все как и подобает в любом боевике). Ближе к концу главный герой очень эффектно подрывает истребитель с помощью гранатомета.